Всесвітньовідомий український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів про причини завершення кар'єри, а також вкотре заявив, що гроші ніколи не були для нього визначальним чинником при виході в ринг. Про це він розповів в інтерв'ю журналу Bild.
За словами Кличка, після бою з Джошуа у нього було безліч причин продовжувати кар'єру, погодившись на матч-реванш, але мотивація вже не була на належному рівні.
«У мене був план. Я був одержимий перемогою в бою з Джошуа. У мене були тисячі причин погодитися на матч-реванш, і стільки ж причин, щоб завершити кар'єру. Але на момент прийняття рішення частина мене вже померла. Я помітив, що мотивація була не на тому рівні, що раніше. Навіть можливі 20 мільйонів, які я міг заробити за реванш з Джошуа, не могли змінити мою думку. Якби я продовжував битися тільки через гроші, я би дурив себе», - розказав Кличко.
Також українець сказав, що через травми міг завершити кар'єру ще у 2009 році. «У бою з Русланом Чагаєвим я порвав біцепс на лівій руці, потім дуже швидко почав працювати на повну, не встигнувши відновитися. У підсумку довелося перенести операцію ще раз, а лікар сказав, що коли не буду обережним, може статися рецидив травми», - зауважив Кличко.
Як повідомлялося, 3 серпня Володимир Кличко заявив, що завершує кар'єру боксера.