Температура повітря в Арктиці підвищується в два рази швидше, ніж в інших частинах світу. І це загрожує серйозними наслідками.

Влітку 2017 року неподалік від західного узбережжя Гренландії було зафіксовано найбільшу за всю історію острова лісову пожежа. Це привернуло увагу вчених і екологів, які заговорили про стрімкі і незворотні зміни в кліматі Арктиці.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Гренландія відіграє важливу роль у кліматичній системі Землі. Крижаний панцир, який вкриває 80% острова, відображає частину сонячного світла, не дозволяючи атмосфері нагріватися занадто сильно. Але через глобальне потепління льодовики тануть і голих ділянок на найбільшому в світі острові стає все більше.

З часів останнього льодовикового періоду, а з того часу минуло майже 23 тисячі років, Гренландія втратила майже 40% своїх льодовиків, через що рівень Світового океану піднявся на чотири метри 60 сантиметрів.

Вічна мерзлота більше не вічна

У період з 2002 до 2016 року льодовиковий щит острова щорічно втрачав майже 269 гігатонн своєї маси (1 гігатонна = 1 мільярд тонн).

У 2012 році процес танення льоду був особливо інтенсивним: 97% криги Гренландії танули у різні періоди року. Навіть у найвищій точці острова, розташованої на висоті понад три кілометри над рівнем моря, розтанув сніг.

Але найгірше те, що вічна мерзлота, в якій знаходиться понад 1500 мільярдів тонн мертвих рослин і тварин, теж почала танути. Ці органічні рештки були заморожені тисячі років, але під час танення вони почнуть розкладатися і вивільняти в атмосферу шкідливі для людини вуглець і метан.

Вчені з Колорадського університету в Боулдері і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень підрахували, що до 2200 року в усьому світі розтане від 30 до 60% вічної мерзлоти, внаслідок чого в атмосферу потрапить 70 мільярдів тонн органічного вуглецю. Це в десять разів більше, ніж щорічно виробляється в результаті життєдіяльності людини.

Вивільнений з мерзлоти метан і вуглець ще більше посилять ефект глобального потепління.

Це пояснює причину недавнього лісової пожежі в Гренландії: висушений торф і метан стали відмінним провідником для поширення вогню.

Зміни в екосистемі

Глобальне потепління позбавляє середовища проживання ті види, для яких Гренландія є домом. Найяскравіший приклад - білі ведмеді. Більшу частину свого часу вони проводять у морі, але полювати виходять на лід. Але так як його обсяг зменшується приблизно на 7,4% кожні десять років, ведмедям доводиться голодувати.

Вчені прогнозують, що в найближчі кілька десятиліть популяція білих ведмедів зменшиться на 30% і їх залишиться в світі менше 9 000 особин.

Є і плюси

Якщо дивитися на танення льодовиків з точки зору економіки, то в цьому є свої плюси. Багато фахівців вважають, що до 2100 року більшість водного простору Арктики буде вільна від льоду, що полегшить процес морського перевезення вантажів.

Новий маршрут сполучення між Північною Європою і країнами Азії, буде на 40% коротшем, ніж дорога через Суецький канал. Наразі Північний морський шлях доступний для транспортних суден лише в супроводі криголамів і тільки у літні місяці року.