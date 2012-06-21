Український клімат із колишнього помірного перетворюється на суміш пустелі й тропіків. Лихоманить не лише нашу країну, а й увесь світ, ідеться в сюжеті ТСН.
Різко зросла кількість ураганів найвищої категорії в США, а в Україні стихії стали вже звичними тропічні зливи в Дніпрі, Харкові та інших містах. Влітку може випасти град і сніг, а колись лише бачені по телевізору смерчі стали відомими гостями на Полтавщині, Кіровоградщині на решті регіонів. Місячні норми опадів майже не змінилися, але якщо раніше це були невеликі дощі протягом тривалого часу, то тепер нерідко тривала посуха змінюється потужною зливою, котра стає лихом для міського господарства.
Фахівці пояснюють, що глобальне потепління вже відчуває кожен — планета повертає борг недбалого ставлення до неї. Людство змінює клімат у 170 разів швидше, ніж на це здатна природа, і відповідальність за це колективна. Кліматолог Тетяна Адаменко каже, що за останнє сторіччя завдяки викидам і парниковому ефекту Земля розігрілася більше, ніж на градус — і цього виявилось достатньо, щоб планету почало лихоманити. В Україні ж температура піднялась ще сильніше, а стихійних явищ цього року сталося вдвічі більше, ніж минулого.
Букові ліси — єдина українська принада, яка потрапила до переліку природної спадщини ЮНЕСКО. Люди не торкаються жодної гілочки — усе контролює природа. Однак зими видаються теплими та малосніжними, насіння бука просто не проростає, а часті буревії руйнують навіть те, що встигло зрости.
«В Росії та Білорусі бук не росте», — розповідає еколог Галина Стрямець і пояснює, що кілька теплих зим поспіль можуть просто знищити шанси на природне оновлення букового лісу. За цим потягнеться ланцюг птахів, які харчуються буковими горішками, та пов’язані вже з ними зміни, бо в природі все дуже взаємопов’язано.
Низка змін — і українські міста регулярно потерпають від аномальних раніше злив. До прикладу, на Одесу у вересні за один день вилилися три місячних норми води — справжня тропічна негода, до якої комунальна інфраструктура просто не готова. Муніципалітети вже почали промивати зливні каналізації та закуповувати обладнання для запобігання повеням. Але самих чистих ливнівок недостатньо, адже проблеми українських міст глибші — більшість підземних колекторів, які утримують дощову воду, іще радянські, тож розраховані саме на помірний клімат. У тому ж Дніпрі їх кількість необхідно збільшувати втричі, оскільки з кожним роком стихійних явищ в Україні тільки більшатиме.