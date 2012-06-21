Північне море впродовж останніх 45 років нагрівалося вдвічі швидше за світовий океан. Якщо в середньому температура океанів за цей період зросла на 0,74 градуса, то Північне море потеплішало на 1,67 градуса. Про це у відповідь на запит партії Зелених повідомило німецьке міністерство захисту довкілля з посиланням на дані міжурядової група експертів з питань змін клімату (IPCC), пише DW.
Згідно з різними підрахунками науковців, температура морів може зрости до 2100 року іще на 1,7—3,2 градуси.
Зміни клімату загрожують руйнацією екосистем і біорізноманіття, зокрема зникненням видів, які є більш чутливими до температур.
У Північному морі зокрема скоротилася популяція тріски. Натомість збільшується кількість риб, які зазвичай живуть у південніших водах.
Німецька партія Зелених закликала у зв'язку з опублікованими даними посилити боротьбу зі змінами клімату.
«Кліматична катастрофа наближається, навіть якщо президент США Дональд Трамп її заперечує, а канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і голова СДПН Мартін Шульц (Martin Schulz) вичікують», — заявила депутатка Бундестагу від Зелених Юлія Ферлінден (Julia Verlinden).