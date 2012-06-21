Виноградарі Миколаївської області об’єднаються у професійний клуб «Виноград Прибужжя». Про це повідомляє Український проект бізнес розвитку плодоовочівництва.
Ідея об’єднання виноградарів існує вже тривалий час. Виноградарі Миколаївщини не мають достатньої інформації стосовно сучасних технологій вирощування винограду та діяльності інших колег-виноградарів. Це тягне за собою ризики купівлі неякісних саджанців, добрив, засобів захисту та хвороб винограду, отримання низького врожаю.
Тому основна мета створення клубу — професійне спілкування, обмін досвідом та інформацією.
Учасники клубу створять два експериментальні майданчики для випробування та спільного вирощування нових сортів винограду та складання товарної партії.
Серед основних завдань клубу — придбання якісних добрив, засобів захисту, саджанців гібридних форм зі знижками.
Також клуб популяризуватиме культуру винограду серед виробників плодоовочевої продукції. Об’єднання матиме статус неприбуткової організації.