Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня є регіональним центром з надання висококваліфікованої багатопрофільної та спеціалізованої допомоги дітям усіх вікових груп. На сьогоднішній день це єдиний лікувальний педіатричний заклад вищого рівня в регіоні, який одночасно є клінічною базою кафедр дитячої хірургії та госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету і тому у лікарні концентруються хворі з тяжкою патологією дитячого віку. ЗОКДЛ розрахована на 450 ліжок.

Сьогодні лікарня отримала понад 300 книжок українською мовою для дітей, що проходять стаціонарне лікування у медичному закладі. Книжки передав засновник БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» Олександр Дєєв на підтримку ініціативи Командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва «Книга від Героя».

- У діяльності фонду ми багато уваги приділяємо саме піклуванню про дітей, бо без перебільшення – майбутнє нашої країни напряму залежить від того, чи виростуть наші діти здоровими та освіченими. Вит того, чи будуть вони справжніми українцями, з розвиненою національною та європейською самосвідомістю. Українські діти мають бути захищені від підступного ворожого впливу не тільки фізично, а ментально. Саме тому важливо, щоб діти навчалися, читали книжки, любили їх. То коли ми узнали про ініціативу генерала Наєва – одразу вирішили долучитися до неї, - наголосив засновник БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» Олександр Дєєв.

- «Колектив медзакладу завжди робить все можливе, щоб маленькі пацієнти нашої лікарні скоріше одужували, щоб процес їх лікування був максимально ефективним та комфортним. Книжки допоможуть дітям не сумувати і це дуже добре! Ми вдячні нашим військовим, що вони не тільки боронять рідну землю від російського агресора, а й дбають про освіту та культурне розвинення маленьких українців» - зазначив в свою чергу директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Нагадуємо, що напередодні початку нового учбового року в зоні оперативної відповідальності Командування ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв передав понад 1500 книжок українською мовою для дітей, що перебувають на лікуванні у медичних закладах і відірвані від процесу навчання. Захід відбувся в межах цивільно-військового співробітництва.

- «Важливо, щоби діти читали книжки і читали саме українською. Наші діти мають бути свідомими, освіченими та культурними українцями. І відповідальність за це лежить саме на нас – дорослих» - наголосив з приводу передачі книжок Командувач ОС ЗСУ.