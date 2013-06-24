«Наша підтримала лікарня підтримала ініціативу генерал-лейтенанта Сергія Наєва «Книга від Героя». Така ідея спрямована на підтримку діток під час війни та полягає у створенні можливостей розвитку для них.

Під час передачі дитячих книжок до НДСЛ «Охматдит». Фото надане автором

Сьогодні десятки наших пацієнтів отримали різноманітні книжки, написані українською мовою. Колектив Охматдиту завжди робить все можливе, аби дітки якнайшвидше одужали, а процес лікування був максимально ефективним та комфортним. Художня література допоможе пацієнтам не сумувати та зробить перебування в лікарні зручнішим. Загалом лікарня отримала понад 300 книг.

Дякуємо всім, хто турбується про здоров’я та дозвілля дітей. Це дуже важлива місія, адже вони – майбутнє нашої країни» -  написав на своїй сторінці у Фейсбуці генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.

Нагадуємо, що напередодні початку нового учбового року в зоні оперативної відповідальності Командування ОС ЗСУ  генерал-лейтенант Сергій Наєв передав понад 1500 книжок українською мовою для дітей, що перебувають на лікуванні у медичних закладах  і відірвані від процесу навчання. Захід відбувся в межах цивільно-військового співробітництва. Активну участь у проведенні акції «Книга від Героя» прийняли благодійники та БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ».

- «Важливо, щоби діти читали книжки і читали саме українською. Наші діти мають бути свідомими, освіченими та культурними українцями. І відповідальність за це лежить саме на нас – дорослих» - наголосив з приводу передачі книжок Командувач ОС ЗСУ.

Борис КУТОВИЙ