«Наша підтримала лікарня підтримала ініціативу генерал-лейтенанта Сергія Наєва «Книга від Героя». Така ідея спрямована на підтримку діток під час війни та полягає у створенні можливостей розвитку для них.

Сьогодні десятки наших пацієнтів отримали різноманітні книжки, написані українською мовою. Колектив Охматдиту завжди робить все можливе, аби дітки якнайшвидше одужали, а процес лікування був максимально ефективним та комфортним. Художня література допоможе пацієнтам не сумувати та зробить перебування в лікарні зручнішим. Загалом лікарня отримала понад 300 книг.

Дякуємо всім, хто турбується про здоров’я та дозвілля дітей. Це дуже важлива місія, адже вони – майбутнє нашої країни» - написав на своїй сторінці у Фейсбуці генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.

Нагадуємо, що напередодні початку нового учбового року в зоні оперативної відповідальності Командування ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв передав понад 1500 книжок українською мовою для дітей, що перебувають на лікуванні у медичних закладах і відірвані від процесу навчання. Захід відбувся в межах цивільно-військового співробітництва. Активну участь у проведенні акції «Книга від Героя» прийняли благодійники та БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ».

- «Важливо, щоби діти читали книжки і читали саме українською. Наші діти мають бути свідомими, освіченими та культурними українцями. І відповідальність за це лежить саме на нас – дорослих» - наголосив з приводу передачі книжок Командувач ОС ЗСУ.

Борис КУТОВИЙ