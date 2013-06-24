Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала подарунок — книжки українською мовою для дітей, які перебувають на лікуванні в цьому медичному закладі. Ці літературні твори були презентовані в рамках реалізації ініціативи «Книга від Героя», яку започаткував Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Захід відбувся в унікальному і єдиному в області відділенні дитячої реабілітації. Своїми враженнями поділилася його очільниця, лікар фізичної та реабілітаційної медицини Алла Демченко.

— Книжки відволікають дітей від думок про війну. Дають можливість міряти про світле та радісне, про здорове та мирне майбутнє, навчають втілювати найзаповітніші бажання і вірити в добро, — наголосила завідувачка відділення. — Кожна дитина є індивідуальністю, тому наші юні пацієнти матимуть можливість самі вибирати, що їм читати, та поринути у книжковий світ на власний смак.

Дитячу літературу доставив та передав лікувальному закладу голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

— Сьогодні ми від всієї журналістської спільноти підтримали ініціативу генерал-лейтенанта Сергія Наєва, — сказав Сергій Томіленко. — Привезли як патріотичні, так і розважальні книжки для дітей. Є література і для малюків. Головне, що всі тексти надруковані виключно українською мовою. У такий спосіб занурюємо дітей в україномовне середовище.

За його словами, Національна спілка журналістів України охоче підтримала цей почин, оскільки наші захисники таким чином демонструють свою спроможність захищати країну не тільки на полі бою, а й у інформаційному просторі.

Григорій Мазур