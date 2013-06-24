На книжковому фестивалі Kyiv Book Weekend презентували документальне дослідження Артема Шевченка “Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі”. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В основі надрукованої у видавництві “Yakaboo Publishing” книги ― чотири документальні фільмі про бойові операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час повномасштабної війни з росією:

“Авіапрорив на «Азовсталь. Небо”;

“Битва за острів Зміїний. Море”;

“Харківський контрнаступ. Земля”;

“Збиті льотчики росії”.

Передмову до книжки написав начальник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За словами автора Артема Шевченка, передусім книга може бути корисною для журналістів, експертів, дослідників, членів родин військовослужбовців та самих військових професіоналів.

Документальний жанр та публіцистичний стиль викладу дослідження здатен зацікавити й значно ширше коло читачів, хто цікавиться воєнною тематикою та військовою історією як в Україні, так і за кордоном ― видавництво уже друкує англомовну версію книги.

“Нам дуже важливо роз`яснювати іноземним аудиторіям, за що і як ми воюємо з агресором. Чимало з тих операцій, які проводила воєнна розвідка у 2022-2023 роках, і тих, які проводяться зараз, по своєму унікальні. Передусім своєю зухвалістю ― коли те, що здавалося неможливим на перший погляд, таки стає реальністю на полі бою”, ― сказав автор Артем Шевченко.

“Частина бійців, які брали участь в операціях, що описані в цій книзі, вже зараз не з нами, а серед полеглих. І це ще один зайвий аргумент, чому повинні з'являтися такі книги. [...] Безумовно, країна буде увічнювати пам'ять про героїв. Також ми повинні собі і всьому світу показувати і роз`яснювати з яким злом Україна бореться. Ця книга і є таким роз`ясненням ― фаховим, професійним і цікавим”, ― зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов, який також взяв участь у презентації.

Перша презентація книги про найуспішніші операції за участі воєнних розвідників відбулась 22 жовтня 2023 року на Франкфуртському книжковому ярмарку ― найбільш масштабній та важливій для видавців та читачів події у світі.

Динаміка передпродажукниги, який розпочався 18 жовтня 2023 року, ставала дедалі вищою, і це засвідчило, що українці читають, прагнуть знати більше про звитяжний спротив російським загарбникам та пишаються своїми героями.

Відтепер став доступним і комерційний наклад книги ― під час роботи Kyiv Book Weekend її можна придбати зі знижкою.