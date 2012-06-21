17 лютого у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулась церемонія нагородження XVIII Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2016».
У номінації «Хрестоматія» в категорії «Художня література» найкращими визнали книги київського видавництва «Темпора», а саме — «Беладонна. Любовний роман 20-х років», «Постріл на сходах. Детектив 20-х років», «Шляхи під сонцем Репортаж 20-х років» і «Майк Йогансен. Подорожі філософа під кепом». У категорії «Життєписи» перемогу здобув Роман Горак і його «Кинути каменем: есеї про Ірину Вільде», випущені львівський видавництвом «Апріорі». У підномінації «Літературознавство/критика» перемогла «Шевченківська енциклопедія» в шести томах, яку випустив Інститут літератури НАНУ.
У номінації «Красне письменство» серед книг категорії «Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія» найкращою стала збірка Олеся Ульяненка «Яйця динозавра» видавництва «Люта справа». У підномінації «Жанрова література» перемогла книжка «Цензор снів» Юрія Винничука від видавництва «Фоліо». А «Антологія української поезії ХХ століття» від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» стала найкращою в поетичною збіркою. Серед зарубіжних видань найвищу оцінку дали «Сатанинським віршам» британського письменна індійського походження Салман Рушді.
У номінації «Софія», де брали участь видання з гуманітаристики, перемогли книги «Історія європейської цивілізації. Греція; Близький Схід» за редакцією Умберто Еко, випущена «Фоліо», та «Ніцше. Самоперевершення» Тарас Лютого, що видала «Темпора».
Перше місце в номінації «Минувшина» посіли дві книги видавництва «Кліо» – «Україна: матеріалізація привидів» Джеймс Мейса і «1933: «І чого ви ще живі?», а також біографічна книжка «Князі Вишневецькі» видавництва «Балтія-Друк».
В номінації «Обрії» оцінювали видання в категоріях «Науково-популярна література», де кращим визнали книгу Ешлі Венса «Ілон Маск. Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє». Серед публіцистичних видань перемогу здобула книга «Майдан. Свідчення. Київ, 2013–2014» видавництва «Дух і Літера», а серед спеціальних довідкових видань – книга Василя Стасіва «Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє».
Найкращими дитячими книжками визнали історії «Маляка і Гаплик», «Маляка і Навіжений дракон» і «Маляка – принцеса Драконії» Сашка Дерманського та видавництва «Теза», «Шалахмонеси» Григорій Фальковича від «Дух і Літера», «Ромео і Джульєтта», випущену видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» і книжку «Видавництва Старого Лева» «Франко від А до Я», створену Богданом і Наталею Тихолоз.
У номінації «Візитівка» найвищими балами оцінили книгу видавництва «Родовід» «Казимир Малевич. Київський період 1928–1930», «Повне зібрання творів. Т. ІІІ: Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша, що вийшло у видавництві «Критика», і книгу Флоріана Заплетала «Дерев’яні церкви Закарпаття; Міста і села Закарпаття» «Видавництва Олександри Гаркуші». Нагадаємо, що арт-енциклопедія «Ukraine. The Best. Культурний простір від А до Я» посіла в цій категорії 4-е місце.
Загалом журі Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2016» розглянули 1098 видань. Із повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.