Цього дня до дитячої бібліотеки імені К. І. Чуковського в Маріуполі завітали дуже бажані колоритні гості. Спершу з малими читачами поспілкувалися і розповіли їм дуже правдиві історії про свої походеньки відомий морський вовцюган капітан Врунгель, його старший помічник Лом, матрос Фукс, а також їхній невгамовний переслідувач Джуліо Бандитто. А трохи згодом діти потрапили у світ садово-городніх пригод, у вирі яких поруч із ними опинилися Цибуліно, синьйор Помідор, принц Лимон, графині Вишні й інші персонажі відомої казки. Так під час традиційної суботньої зустрічі співробітники бібліотеки презентували юним відвідувачам популярні твори «Пригоди капітана Врунгеля» Андрія Некрасова та «Пригоди Цибуліно» Джанні Родарі.
Дітлахи стали не тільки глядачами і слухачами, а й безпосередніми учасниками веселого дійства: їм запропонували вигадати і продовжити нові пригоди присутніх героїв книжок. А оскільки у фантазії дітям не відмовиш, то невдовзі капітан Врунгель і його вірний Лом взялися перевиховувати кривдників сімейства Цибуліно.
А ось у маріупольській дитячій бібліотеці імені Всеволода Нестайка, використовуючи прибудинкову територію, відвідувачі періодично проводять дозвілля на свіжому повітрі. Юні читачі грали, відгадували лісові загадки, розповідали про правила поводження на природі для її збереження, шукали відповіді на запитання вікторини «В гостях у казки». А ще дорослі й малі відвідувачі залюбки пристали до веселих рухливих ігор, пускали мильні бульки, грали в теніс тощо.