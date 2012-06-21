На стенді України під час Франкфуртського книжкового ярмарку 11—15 жовтня будуть презентовані 17 вітчизняних видавництв, а також кращі книжки, відзначені преміями. Про це повідомила під час прес-конференції керівник літературних програм Мистецького Арсеналу Оксана Щур, відповідальна за програму і концепцію Українського стенду у Франкфурті.

«Цього року тема України на ярмарку — Understanding Ukraine, Understanding Europe. На стенді площею 100 метрів будуть представлені українські письменники і видавці, мета яких підписати контракти на продаж прав українських книжок за кордон. Буде представлена продукція 17 видавництв, а також книжки, які отримали різноманітні премії протягом останніх кількох років», — сказала Оксана Щур.

Вона додала, що в програмі Національного стенду будуть представлені 7 авторів: Оксана Забужко, Андрій Курков, Катерина Бабкіна, Наталя Сняданко, Катерина Калитко, Остап Сливинський та історик Ярослав Грицак.

«Дискусії в межах роботи стенду будуть присвячені темам, як Україна може відповісти на глобальні виклики сьогодення, а також як творчі люди можуть впливати на зміни у суспільстві. Під час зустрічі з Оксаною Забужко письменниця говоритиме про те, як автору працювати під час гібридної війни. А Андрій Курков розкаже про свій новий роман, що присвячений осмисленню радянського минулого, який цього року виходить у перекладі німецькою», — зазначила пані Щур.

На сцені стенду, за її словами, пройдуть заходи, ініційовані видавцями, відбудеться презентація стратегії та перспектив розвитку Українського інституту книги, вперше буде захід під назвою «Ранкова кава» за участі провідних осіб української культури і книговидання та топ-менеджерів провідних західних інституцій, які займаються промоцією книги та програмами перекладів.

Як зазначалося, цьогоріч на ярмарку більше працюватимуть над піаром, над інформаційною продукцією.

«Після Франкфуртського ярмарку ми спробуємо опитати українських видавців і взагалі всіх учасників Українського стенду, щоб зрозуміти результат участі у ньому, — скільки контрактів було підписано, скільки зустрічей було проведено для налагодження контактів», — підкреслила директор Українського інституту книги Тетяна Терен.

Водночас президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін застеріг: розраховувати на те, що на виході з Франкфуртського ярмарку видавці матимуть пакети підписаних угод, не треба.

«Головне — розмова. А сам процес підписання угоди іде впродовж року. Але такої кількості перемовин і такої кількості видавців, як зараз є, досі не було. Домовленості ведуться з лютого для того, щоб нині протиснутись у цей дуже щільний графік і провести перемовини стосовно купівлі прав», — сказав він.

За його словами, за останніх три роки втричі зросла кількість прав, які купують українські видавці для перекладу українською мовою.

«На жаль, нема такого зростання купівлі прав іноземними видавництвами творів українських авторів. Тому сьогодні для нас один з головних аспектів — це зробити прорив у цьому напрямку, запропонувати і побачити конкретний результат — скільки творів українських авторів буде куплено зарубіжними видавництвами», — підкреслив пан Афонін.

Укрінформ