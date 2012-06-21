Депутати Слов’янської міської ради на черговій сесії проголосували за позбавлення громадянина Російської Федерації, депутата Держдуми, відомого співака Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста Слов’янськ»: за таке рішення віддали голоси 22 депутати, ще двоє не брали участі в голосуванні.
Уродженець Донеччини (народився в містечку Часів Яр Бахмутського району) у дитинстві кілька років мешкав у Слов’янську, пізніше часто приїздив сюди з концертами, а почесним званням його вшанували у 1999 році.
Як відомо, у 2014 році співак-земляк підтримав анексію Росією Криму, а потім захоплено вітав ще й захоплення проросійськими незаконними збройними формуваннями населених пунктів його малої батьківщини Донеччини. До речі, серед перших, хто відчув на собі жахіття «руского міра», були й мешканці тимчасового окупованого «рашистами» Слов’янська. Отож питання про позбавлення Кобзона почесного звання вперше піднімалося відразу після звільнення міста у 2014-му, а сам він тим часом нерідко навідувався до тимчасово окупованого Донецька, де продовжував пропагувати антиукраїнські настрої, влаштовував концерти для бойовиків проросійських незаконних збройних формувань, відвідував у лікарні поранених найманців із Бурятії, які приїхали сюди вбивати його земляків, і став «почесним артистом» та «почесним громадянином «ДНР».
Ще раніше, у січні 2015 року почесного громадянства одіозного земляка позбавили і в сусідньому Краматорську, жителі якого також були окуповані тими, кого він активно підтримує. А подібне звання досі залишається дійсним для Кобзона у Донецьку, Макіївці та Горлівці, тобто у самопроголошеній у «республіці».