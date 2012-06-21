Творці восьми українських фільмів подали заявки на розгляд Оскарівського комітету. Як повідомляє Національна спілка кінематографістів, рішення про те, кого відправити від України на «Оскар», візьмуть 29 серпня.
Серед поданих фільмів — один документальний, одна анімація і 6 ігрових проектів:
♦ «Війна химер» Марії і Анастасії Старожицьких;
♦ «Dzidzio Контрабас» Олега Борщевського;
♦ «Рівень чорного» Валентина Васяновича;
♦ «Стрімголов» Марини Степанської;
♦ «Червоний» Зази Буадзе;
♦ «Жива» Тараса Химича;
♦ «Микита Кожум'яка» Манука Депояна;
♦ «Чужа молитва» Ахтема Сейтаблаєва.
Національний Оскарівський комітет визначить фільм-претендент від України у номінації «Кращий іноземний фільм» 29 серпня, після чого проведе прес-конференцію та прес-показ відібраної картини.