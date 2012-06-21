21 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про вищу освіту», що розблокують набір у коледжі і технікуми на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» у 2017 році.
Це рішення підтримали 286 народних депутатів.
Згідно з попередньою редакцією закону «Про вищу освіту», останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводився у 2016 році, йдеться на сайті МОН.
Затвердити правила прийому у коледжі і технікуми дотепер було неможливо (Мін’юст повернув на доопрацювання проект умов, запропонованих МОН), адже фактично цей освітньо-кваліфікаційний рівень лишався поза правовим полем.
Ухвалення змін до закону — тимчасове вирішення проблеми.
Крім того, варто розрізняти поняття професійно-технічної освіти та навчання у коледжах і технікумах.
«Професійно-технічна освіта — це ПТУ, професійно-технічні училища. Коледжі і технікуми — це інший рівень освіти і вони вперто борються за те, щоб з професійно-технічною освітою не мати нічого спільного. Боротьба за визнання їх окремою ланкою від професійно-технічної освіти щонайменше має серйозні проблеми з точки зору розуміння цієї проблеми громадськістю. Ось ця боротьба за статус, а не за якість — вона відволікає», — написала на Facebook експертка і віце-президентка Київської школи економіки Інна Совсун.
Остаточно статус «молодший спеціаліст» має визначити базовий закон «Про освіту», що вже схвалений парламентом у першому читанні.