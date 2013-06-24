Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв вручив подяку колективу Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України за надання допомоги та сприяння Збройним Силаи під час повномасштабного російського вторгнення.

– З Асоціацією ми працюємо з 2018-го року, коли наші перевізники допомагали передавати гуманітарну допомогу в район проведення операції Об’єднаних сил на сході нашої країни. З початком повномасштабної війни Асоціація продовжила свою діяльність, спрямовану на підтримку українських військовослужбовців, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, протягом усього періоду завдяки кропіткій роботі перевізників у пункти призначення завжди вчасно передавалися всюдихідні автомобілі, безпілотні апарати, прилади для спостереження, продукти харчування, медичне обладнання, ліки тощо.

Варто зазначити, що нещодавно перевізники придбали, відремонтували та передали Збройним Силам вісім позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.