Вчені заявили про те, що до кінця сторіччя Альпи можуть втратити велику частину сніжного покриву через вплив глобального потепління. Про це повідомляє Європейський союз наук про Землю, передає «Дзеркало тижня».
«При збереженні поточних темпів глобального потепління сніг зникне на ділянках нижче 2500 метрів і до 2100 року Альпи втратять близько 70% снігового покриву. Крім того, дослідники стверджують, що зима в Альпах, тобто час, коли гори покриті достатнім для катання шаром снігу, стане коротшим приблизно на місяць», — йдеться в повідомленні.
При цьому глибина снігового покриву на висоті навіть більше трьох тисяч метрів скоротиться на 40%.
Проведене вченими моделювання показує, що найбільш постраждають від глобального потепління ділянки, розташовані на висоті до 1200 метрів. До кінця століття на них взагалі не залишиться снігового покриву.
Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде рости. При цьому, на їхню думку, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде завдяки впливу Ла-Нінья — зворотного Ель-Ніньо процесу, який призведе до охолодження деяких куточків планети.