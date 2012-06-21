Організацію соціальної та професійної адаптації учасників АТО на Луганщині відтепер вестимуть у межах меморандуму, який підписали всі зацікавлені служби та громадські організації.
«Всі ми розуміємо, наскільки складні питання, що виникають у зв’язку з реабілітацією учасників АТО. Для них потрібна повторна соціалізація, — каже керівник Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації Світлана Шевельова. — Ця проблема є в усій Україні. Але найгостріша на Луганщині, бо тут кількість робочих місць скорочували ще до воєнних дій. В інших регіонах є можливість воїнам після служби в армії повернутися на роботу на колишнє місце, до колишнього колективу. А для наших учасників АТО переважно ця можливість відсутня, бо підприємства залишилися на окупованій території. Тому життя треба починати спочатку, і починати трудову біографію практично з нуля».
Зараз на обліку в області перебуває 5432 учасника бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, та 20 інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з проходженням військової служби на території проведення АТО. 194 з них зареєстровано в обласному центрі зайнятості. Державною бюджетною програмою на заходи з реабілітації учасників АТО на область спрямовано понад 791,7 тисячі гривень. За ці гроші Старобільським УСЗН для 15 учасників АТО організовано навчання за спеціальністю водій, ще 11 таку саму професію опановують у Сєверодонецьку. У Біловодську управління соціального захисту допомогло учаснику АТО влаштуватися на навчання у виш імені Дідоренка за його бажанням. Тобто виходить, що тільки поєднання зусиль зацікавлених сторін дає реальний результат у необхідній роботі.
Тож відбулося підписання чотиристороннього Меморандуму про співпрацю між департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, обласним центром зайнятості, Східним міжрегіональним відділом державної служби в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та Центром допомоги учасникам АТО при Луганській ОДА.