У Холодному Яру на Черкащині квітує складчастий підсніжник. Протягом усього періоду цвітіння його охоронятимуть понад 70 студентів та волонтерів. Про це розповіла аспірант Національного ботанічного саду ім. М.Гришка, працівник Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Ольга Галушко. До них долучаються й інші, наприклад, Національний екологічний центр України, товариство охорони природи, громадські організації. Студенти та волонтери з посвідченнями громадських екологічних інспекторів пройшли спеціальні навчання, зокрема вивчали природоохоронне законодавство й мають право на складання актів про правопорушення. Науковці Національного ботанічного саду ім. М.Гришка досліджують ці весняні рослини, які в Україні ростуть тільки в Криму і в Холодному Яру.
Як розповіла волонтер Ірина, ризики ненавмисного знищення квітів у таку чарівну весняну пору зростають. Люди, зачаровані білими галявинами і ароматом підсніжників, перестають дивитися під ноги і затоптують квіти. Завдяки волонтерам, що охороняють квіти і вдень і вночі, загроза викошування квітів зменшилася. Однак любителі наживи, вочевидь, знаходять інші місця, оскільки квіти з’являються в продажу в містах. Активістка переконалася, що з цим можна боротися, звертаючись до поліції. На її думку, проблему знищення підсніжників та інших червонокнижних квітів можна було б значною мірою розв’язати завдяки масовим зверненням до правоохоронців з приводу незаконної торгівлі. Повз тіток із квітами щодня проходять тисячі людей, та лише одиниці звертаються з цього приводу до міліції. Тиск суспільства, зокрема екологічних громадських організацій та просто небайдужих громадян, змусить правоохоронців діяти активніше, а не заради галочки проформи. Якщо люди відмовляться купувати, продавці просто зникнуть.
Як повідомив народний депутат Олег Петренко, він має намір зареєструвати законопроект, який передбачатиме посилення адміністративної відповідальності за знищення червонокнижних рослин. Бо нинішні розміри штрафів точно не є тією загрозою, яка могла б зупинити варварів і любителів легкої наживи.