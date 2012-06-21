Справжнім малим Чикаго 20-х років можна назвати нині місто Мелітополь Запорізької області через постійні стрілянину та вбивства людей.
Нещодавню криваву стрілянину в центрі Мелітополя між кавказцями обговорювали не лише право?охоронці, а й усі громадяни. За даними спецслужб, завдяки скоординованим діям фахівців прокуратури та поліції, трьом учасникам кривавої стрілянини вже письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.
Так, встановлено, що 22-річний місцевий житель вистрілив із вогнепальної зброї в чоловіка, який від поранень помер у лікарні. Цьому стрілку вже повідомлено про підозру у скоєнні навмисного вбивства. Відтак оперативники встановили ще одного учасника стрілянини, якому повідомлено про підозру на замах на вбивство. А третій нападник, 35-річний житель Мелітополя, зник із місця події на авто одного з потерпілих та намагався сховати зброю. Йому доведеться відповідати перед законом за незаконне заволодіння транспортом та приховування особливо тяжкого злочину. Нині триває досудове розслідування. Це кримінальне провадження перебуває на особистому контролі прокурора Запорізької області.
А ще в Мелітополі затримали злочинця, який убив одразу двох осіб. Так, 25-річній чоловік у селі Костянтинівка вбив із особливою жорстокістю дворічного хлопчика і його матір, привласнив всі їхні коштовності й зник із місця злочину. Досудове розслідування триває. До суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Санкція статті за такий злочин передбачає довічне ув’язнення. Це вбивство перебуває на контролі прокурора області.
А ще в Приазовський відділ Мелітопольської місцевої прокуратури поскаржилася старенька на обрання місцевим судом занадто м’якого запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві її чоловіка. Нещодавно в Мелітополі відбувся конфлікт між подружжям. На допомогу жінці прийшов її чоловік, якому підозрюваний Г., без будь-яких на те підстав, вистрілив із пневматичної зброї в обличчя. Куля потрапила в око, пошкодивши мозок чоловікові, який через кілька днів помер у лікарні.
А під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на якому наполягав прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури, слідчий суддя місцевого суду виніс рішення, яке обурило потерпілу і прокурора: суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Таке судове рішення було оскаржене прокурором в апеляційному порядку. Апеляційний суд Запорізької області погодився з доводами прокуратури та ухвалив нове рішення для підозрюваного, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, надавши підозрюваному можливість внесення застави в розмірі 130000 гривень, якою той і скористався.