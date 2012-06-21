Прокидаєтеся вранці, насолоджуєтеся філіжанкою запашної кави, і день вдався. Чи не так?
Кава вважається саме ранковим напоєм, який не заведено вживати в іншу пору дня, однак це зовсім не так! Науковці з університету Лондона виявили, що найкраще пити тонізуючий напій, капучино чи еспресо зовсім не вранці, а перед обідом. Саме о другій годині дня більшість людей починають відчувати втому. У цей період знижується концентрація уваги та існує потреба у філіжанці ароматного, тонізуючого напою, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
До того ж, склянка кави прискорює обмін речовин та розщеплення жирів, тому можна не перейматися про ситний обід. А коли п’єте каву ви?