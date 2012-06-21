Цими днями творчі колективи Уманського національного університету садівництва взяли участь у Всеукраїнському фестивалі фронтових пісень «Пісні, народжені в АТО», присвяченому воїнам, які виборюють волю і незалежність на сході України. Фестиваль став вагомою складовою музичного військово-патріотичного руху, в межах якого проходять концертні тури учасників фестивалю у всій Україні. Автори пісень — українські воїни та волонтери. Вони приїхали на концерт із різних куточків країни, а дехто навіть із передової. Це бійці десантно-штурмових, механізованих, добровольчих бригад і батальйонів.
У їхньому виконанні звучали різні пісні. Проте кожна з них — окрема історія, крик душі авторів: про пережите на війні, чоловічу дружбу, бойових побратимів, загиблого товариша, маму, кохану дівчину, рідний дім, любов до Батьківщини та мир.
Особливість цьогорічного фестивалю полягала в тому, що разом з авторами пісень, бійцями-бардами на сцену вийшли талановиті студенти зокрема Уманського національного університету садівництва: учасники вокальних колективів Центру культури та виховання студентів чоловічий вокальний ансамбль «Краяни» та жіночий вокальний ансамбль «Криниченька». Неабиякий успіх мала авторська пісня «Миротворці» учасника АТО Всеволода Стеблюка з Умані (позивний «Айболіт»), професора, громадського діяча і барда, фронтового військового лікаря.
Для творчої молоді університету стало справою честі заспівати пісні, які зародилися в окопах, бліндажах, під ворожими обстрілами. Їх написано в серцях тих, хто захищає всіх нас.