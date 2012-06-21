Найближчими днями в Україні варто очікувати температурні коливання. А от суттєве похолодання настане з 21 вересня. Про це сказала синоптик Наталка Діденко, інформує Еспресо.TV.
За даними синоптика, з 21 вересня температура в Україні опуститься до 13—17 градусів тепла вдень.
«Найближчим часом погода очікується з коливаннями температури. Суттєвіше похолодання прийде десь з 21 вересня», – розповіла пані Діденко.
Тим часом 14 вересня по всій Україні слід чекати потепління — буде тепло та сухо. Температура вдень коливатиметься в межах 23—28 градусів тепла.