Найближчими днями в Україні варто очікувати температурні коливання. А от суттєве похолодання настане з 21 вересня. Про це сказала синоптик Наталка Діденко, інформує Еспресо.TV.

За даними синоптика, з 21 вересня температура в Україні опуститься до 13—17 градусів тепла вдень.

«Найближчим часом погода очікується з коливаннями температури. Суттєвіше похолодання прийде десь з 21 вересня», – розповіла пані Діденко.

Тим часом 14 вересня по всій Україні слід чекати потепління — буде тепло та сухо. Температура вдень коливатиметься в межах 23—28 градусів тепла.

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