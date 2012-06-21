Колір автомобіля має неабиякий вплив на вибір транспортного засобу. Але крім цього варто пам’ятати й про те, що певні кольори можуть вас врятувати на дорозі від ДТП.
Суть тут полягає не у видимості авто, а в тому, який характер може мати водій за кермом. Вчені виявили, що водії червоних автомобілів – затяті порушники швидкісного режиму. Втім це не найбільш небезпечний колір на дорогах. Зелений колір, який так добре впливає на нерви, виявився більш небезпечним, адже влітку такі авто часто зливаються з лісосмугами. Найменше на дорогах видно чорні авто, які мають шалену популярність, повідомляють іноземні ЗМІ.