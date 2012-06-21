20 учасників обласного конкурсу, що проходить на Миколаївщині, визнано переможцями на отримання одноразової допомоги для відкриття власної справи. Ця програма чинна в області вже другий рік і орієнтована на демобілізованих учасників АТО/ООС, які потребують соціальної підтримки. Усього ж на конкурс у 2019 році подано 28 проєктів від колишніх бійців, які нині мешкають у Миколаєві, Вознесенську, Южноукраїнську, Снігурівському, Єланецькому, Березнегуватському, Кривоозерському, Новобузькому та Очаківському районах.
Свого часу ініціатором упровадження програми стала Миколаївська облдержадміністрація спільно з громадськими організаціями області та регіональним центром зайнятості.
Цього року колишні атовці обрали такі галузі ведення малого бізнесу: металопереробна і деревообробна промисловість, ремонт побутової техніки, бджільництво, відкриття кав’ярні, монтаж електричних систем, вирощування птиці, косметологія, тренажерний зал, надання консалтингової допомоги, ремонтні роботи, вирощування зелені. Кожен із сертифікатів на отримання одноразової безповоротної допомоги на відкриття власної справи має вартість 50 тисяч гривень. Вручили документи колишнім бійцям представники обласної влади.