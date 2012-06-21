68-й Державний секретар США Джон Керрі прочитає у столиці публічну лекцію «Чи може дипломатія подолати виклики нового світу?». Подія організована з нагоди 14-ї Щорічної зустрічі YES, що проводитиметься у Києві з 14 по 16 вересня 2017 року.
Джон Керрі поділиться унікальним поглядом на глобальну політику, майбутнє американської дипломатії та інтереси Америки у взаємопов’язаному світі. У лекції візьмуть участь студенти, наукові працівники і лідери думок.
Джон Керрі, нагороджений відзнаками ветеран бойових дій, активіст, п’ять разів обирався сенатором США, був Державним секретарем США і залишається одним з найвпливовіших світових лідерів.
Спираючись на понад тридцятирічний досвід роботи на державній службі, Керрі володіє всебічним розумінням комплексних питань — від непоширення ядерної зброї та теперішніх конфліктів на Близькому Сході до зростаючої загрози змін клімату та викликів, перед яким стоїть глобальний світ.
Лекція відбудеться 15 вересня о 15:00 у Галереї Лаври (Лаврский провулок, 9). Реєстрація проходить за посиланням.