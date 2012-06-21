Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
Три тисячі 600 євро компенсації за порушення прав на свободу отримала за рішенням Європейського суду з прав людини колишня голова Слов’янської міської ради Неля Штепа. Керівницю міста, яке 12 квітня 2014 року захопили проросійські незаконні збройні формування на чолі з громадянином РФ Ігорем Гіркіним-Стрєлковим, правоохоронці затримали через кілька місяців і невдовзі оголосили їй про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3. ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1. ст.258-3 (створення терористичної групи чи організації).
Конкретно її звинуватили у публічних закликах до змін меж України, сприянні проведенню незаконного референдуму щодо відділення Донеччини від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Пізніше підозрювана заявила, що такі заклики вона робила з примусу терористів під дулом автомата.
До ЄСПЛ Неля Штепа, яка певний час провели за гратами, звернулася із заявою-скаргою про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, звернувши увагу на те, що її попереднє ув'язнення було невиправданим і тривалим. А суд, розглянувши це звернення, ухвалив рішення і постановив: порушення статей згаданої Конвенції справді мали місце. Зараз Неля Штепа перебуває у Слов`янську, очікуючи на черговий виклик до суду в Харкові.