Чотириденні інтегровані кібернавчання Hackwave 2023 провів наприкінці вересня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. У заході взяли участь понад сто учасників – представників держсектору та об’єктів критичної інфраструктури, які об’єднались у 23 команди. Одночасно змагались фахівці у сфері кібербезпеки, менеджменту та комунікацій.

Під час навчань учасники мали змогу продемонструвати та вдосконалити свої знання й навички у виявленні та реагуванні на кібератаки.

У технічній секції – відпрацьовували алгоритм реагування на потужну APT-атаку на об’єкт критичної інфраструктури, симуляцію якої з відтворенням реального середовища було створено на першому українському кіберполігоні unitrange.com. А також – виявляли вразливості та розробляли стратегії пом'якшення наслідків. Переможцями цього напрямку стали одразу три команди – ДЦКЗ Держспецзв’язку, Національного банку та НАК «Нафтогаз України». Окрім того, призові місця посіли команди Нацполіції та МВС.

В організаційній секції учасники були зосереджені на алгоритмі ухвалення рішень під час реагування на кібератаки, ефективній комунікації та співпраці.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора підкреслив важливість проведення таких заходів як Hackwave 2023. «Ми знаємо, що під час реагування на кібератаки необхідно враховувати різні аспекти – і технічну кіберскладову, і організаційну, і комунікаційну. Важливо, що саме комплексний підхід відпрацьовують під час навчань», – зазначив Віктор Жора.

Hackwave 2023 відбувся за підтримки Japan International Cooperation Agency, CRDF Global в Україні, Cyber Unit Technologies, Інститут Дослідження Кібервійни / Institute of Cyber Warfare Research, Посольство Японії в Україні.