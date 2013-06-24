Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда «Дії» відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.

Про це повідомляє Економічна правда.

«Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал «Дія», що було очікуваним.

Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.

Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита», - написав Михайло Федоров у Telegram.

Зазначається, що для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною. Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

Нагадаємо, що хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.