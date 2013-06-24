Намісник Свято-Покровського Рубанівського монастиря Дніпровської єпархії Української Православної Церкви (ПЦУ) архімандрит Василій (Пишний) нагороджений відзнакою Командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва у зв’язку з багаторічною плідною діяльністю на благо Української держави, а також у зв’язку з 80-річчям. Про це повідомляє прес-центр КОС.

Архімандрит Василій (Пишний) – поважний і благочестивий старець, який добре відомий не лише в Україні, а далеко за її межами. Під його керівництвом чисельна Рубанівська громада, відразу після отримання Томосу про автокефалію першими увійшли до лона Єдиної Помісної Української Церкви. Наразі під його мудрою духовною опікою знаходиться Свято-Покровський чоловічий монастир. Стараннями архімандрита Василія у монастирі возносяться молитви за народ України та її військо, зростає кількість братії, а сам монастир став місцем спокою та духовної розради для тисяч паломників, які щодня прибувають до цього святого місця з різних куточків України, аби отримати пораду від Рубанівського Старця.

Після закінчення Божественної Літургії у Свято-Покровському храмі Рубанівського монастиря, під час якої лунали молитовні прохання за захисників України, за український народ, за скоріше звільнення країни від нашестя чужинців, за дорученням генерал-лейтенанта Сергія Наєва архімандриту Василію (Пишному) було вручено відзнаку Командувача Об’єднаних Сил ЗСУ «За честь та звитягу» І-го ступеню. Також архімандриту Василію було передано вітальну адресу від Предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ) Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія Нагороду та вітальну адресу вручив намісник Гарнізонного храму ЗСУ Київської Митрополії ПЦУ військовий капелан Борис Кутовий.

- Ми повинні усвідомити, що тільки разом і спільними зусиллями зможемо здобути перемогу над ворогом, і маємо добре розуміти, що духовна підтримка наших воїнів є надважливим питанням, - підкреслив днями генерал-лейтенант Сергій Наєв на відкритті Гарнізонного храму ЗСУ, що відкрився у Києві за ініціативи та активного сприяння Командувача та благословення і дійової допомоги Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія.