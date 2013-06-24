Командувач Збройними силами Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшіс не виключає, що стратегічна поразка у війні в Україні лише підживить реваншистські настрої у росії, і через 5-10 років варто чекати нової війни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю Рупшіса національному мовнику LRT.

«Якщо росія не зміниться, вона залишиться загрозою для нас та НАТО. Крім того, ця загроза може стати навіть більшою, і країни НАТО повинні бути готові в першу чергу виступати як стримуючий фактор. росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз, коли вирішила напасти на Україну», – сказав Рупшіс.

Він вважає, що загроза від росії після нинішньої невдалої війни може збільшитися через наявність такого чинника, як російський реваншизм. На думку Рупшіса, після нинішньої війни росія втратить свою звичайну силу і міць. Далі відновлення не буде швидким, оскільки економічні проблеми у росії великі. Але через 5-10 років рф може відновити дієздатність своїх збройних сил і після цього - знову стати "звичайною загрозою".

24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабне вторгнення. Після початку війни росію було піддано масштабним санкціям з боку світової спільноти.