«Реформувати армію під час збройної агресії РФ означає, що одні кроки ми повинні робити надвиважено, інші — з десятикратним прискоренням. За #50днівУряду маємо перші результати за визначеними пріоритетами: перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція. Що вдалося зробити новій команді Міноборони за ці 50 днів?

По-перше, провести експрес- аудит стану будівництва житла (йдеться, зокрема, про казарми поліпшеного планування та гуртожитки для контрактників). За результатами цього аудиту, вивільнено кошти з так званих провальних об’єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців.

По-друге, розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі. Цей документ має забезпечити конкурентність у галузі закупівель та знизити рівень «закритості» державного оборонного замовлення. Що це дасть? Можливість ефективнішого використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю й модернізацію зброї та техніки. Це також мінімізує корупційні ризики в цій сфері.

По-третє, ініційовано внесення змін до постанови уряду від 23 квітня 2014 р. № 117, які відкриють нам шлях для здійснення закупівель товарів і послуг через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Ці інновації дадуть змогу за конкурентнішими цінами закуповувати сучасні та якісні продукти харчування й сухпайки для військовослужбовців. Таким чином наші захисники під час виконання завдань зможуть отримати продукт, що цілком відповідатиме стандартам армій держав-членів НАТО.

Окремо хочу сказати про кроки та ініціативи в межах запровадження у військах нової системи управління кар’єрою військовослужбовців (HRM). Завдяки співпраці з депутатським корпусом ухвалено зміни до законодавства, які відкривають можливості створити в українському війську повноцінний сержантський корпус. Відтепер маємо нові військові звання, такі як: рекрут, старший майстер-сержант, старший майстер-старшина, головний майстер-сержант і головний майстер-старшина, що відповідає стандартам Альянсу (NATO Code, згідно із STANAG 2116). В подальшому закон передбачає перегляд мотиваційного пакета, зокрема принцип нарахування грошового забезпечення відповідно до практик, які існують в арміях країн НАТО. Саме такі кроки ми називаємо стандартами НАТО в дії. Дякую всій команді експертів і радників, котрі долучилися до розробки й супроводу документа.

Окрім того, розпочато огляд стану «фрагментованих» інформаційних систем Міноборони та ЗСУ включно з дослідними конструкторськими розробками у цій галузі, аби також привести їх до стандартів НАТО, відповідно до Federated Mission Networking.

Існує також низка започаткованих проєктів та інноваційних змін, робота над якими триває, і про її результати інформуватимемо окремо за кожним напрямом. Крім того, за цей час було розпочато оновлення команди міністерства. На ключові посади залучили фахівців, досвід і справи котрих свідчать самі за себе. Найближчим часом розповім детальніше про кожного з них і те, за яку саме галузь кожен з них відповідатиме.

Впевнений, що, звітуючи за 100 днів роботи нової команди оборонного відомства, ми зможемо представити більше результатів. Рухаємося далі».