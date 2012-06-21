7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів. Російська Федерація відмовилася надавати Україні інформацію про причини стягування своїх військ біля українського кордону.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч з участю інших держав-учасниць ОБСЄ", – додали в міністерстві.

Відмову Москви виконувати положення Віденського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки у МЗС вважають "черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України".

"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію і почати сумлінно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", – додали у відомстві.