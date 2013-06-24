6-14 червня відбудуться усні слухання в Міжнародному суді ООН в справі щодо порушення російською федерацією своїх зобов’язань за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до встановленого Судом графіку, відбудеться два раунди виступів сторін: 6 та 12 червня виступає юридична команда України, 8 та 14 червня – росії.

Під час слухань сторони концентровано представлять свою позицію, викладену під час тривалої стадії обміну письмовими документами, що розпочалася в червні 2018 року. На цьому етапі Суд лише заслуховує сторони та може поставити додаткові запитання. Винесення Судом остаточного рішення в справі очікується пізніше.

Влітку 2014 року МЗС України офіційно повідомило рф про порушення обох конвенцій. Протягом 2014-2016 років відбулося 8 раундів двосторонніх переговорів, було направлено близько 80 дипломатичних нот щодо фактів порушень та їх кваліфікації за конвенціями. За результатами цих зусиль, Україна дійшла до висновку про неможливість вирішити спір шляхом переговорів.

Відтак, 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН подано позов. Одночасно Україна звернулась до суду з клопотанням щодо застосування тимчасових заходів у цій справі.

У своєму позові Україна заявляє, що:

1. рф порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, а її посадові, службові та приватні особи постачають зброю, надають фінансування, проводять тренування та надають інші форми допомоги збройним формуванням, у тому числі т.зв. «ДНР» та «ЛНР» і іншим пов'язаним з ними групам і окремим особам, які діють на території України.

2. рф порушує вимоги Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та вчиняє дискримінаційні дії щодо кримськотатарського і українського етнічного населення в Криму з лютого 2014 року з метою закріплення російського домінування на півострові шляхом знищення конкуруючих культур.

19 квітня 2017 року Судом прийнято рішення про застосування тимчасових заходів, відповідно до якого російська федерація в тимчасово окупованому Криму зобов’язана:

1. Утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

2. Забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Протягом 2017-2018 років росія намагалась довести, що Міжнародний суд ООН не має юрисдикції розглядати цей спір. Однак, 8 листопада 2019 року Суд оголосив рішення на користь позиції України та постановив продовжити провадження по суті порушень, заявлених Україною. Жодна вимога росії на даному етапі задоволена не була.

Протягом 2020-2023 років продовжився етап обміну письмовими позиціями сторін. Нарешті, наприкінці березня 2023 року Суд призначив усні слухання в справі на 6-14 червня 2023.

“Українська дипломатична команда твердо відстоює інтереси України в міжнародних судах та крок за кроком працює над притягненням росії до відповідальності за всі її злочини з лютого 2014 року. Скільки б часу не потребувало міжнародне правосуддя, воно невідворотне. росія буде покарана на міжнародному рівні за все зло, заподіяне нашим людям”, - наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.