«Маю хороші новини! Уряд призначив на посаду т.в.о. голови НАЗК Наталію Новак. Пані Наталія має юридичну, економічну та історичну освіту. Має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права.
18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. Цього закону тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували ухвалити наші міжнародні партнери. Відповідно до цього закону, протягом п’яти днів з дня набрання ним чинності уряд призначає особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки голови НАЗК.
Водночас, згідно з цим законом, вже протягом двох місяців з дня набрання ним чинності уряд проводить конкурс на обіймання посади голови за новим порядком. Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління.
А поки, впевнений, навіть протягом цих двох місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу».