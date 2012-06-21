Робота урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля», що сталася 2 березня, вийшла на фінішну пряму. За результатами перевірки комісія надасть відповідні матеріали правоохоронним органам для подальшого розслідування. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами чергового засідання комісії.
«Урядова комісія визначила кілька причин аварії на шахті. Насамперед це невідповідність обладнання нормативним документам, які застосовували на підприємстві. По-друге, експертна група досі визначає, чи відповідає затверджена система провітрювання, яка працювала на шахті, всім нормам. Замість 453 кубів повітряної суміші під час вибуху надавали тільки 156», — вказав Геннадій Зубко.
Серед інших причин він назвав те, що не спрацювала система УТАС під час вибуху, яка мала сповіщати про збільшення вмісту метану в повітряній суміші та відключити енергозабезпечення шахти. Є питання й щодо фінансування заходів з охорони праці на ДП «Львіввугілля», повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.
«Дуже серйозне питання стоїть щодо знищення даних системи УТАС під час вибуху на шахті. Попередню інформацію системи було зафіксовано о 7:30, а останню — о 12:38. Аварія ж сталася об 11:58. В Україні недостатньо лабораторій для перевірки вибухонебезпечного обладнання та системи УТАС», — зазначив Геннадій Зубко.
Звіт комісії буде взято за основу для іншої комісії, яка перевірятиме всі вугільні шахти країни. Основні критерії перевірки такі: відповідність обладнання нормативним актам, забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу, відповідність системи провітрювання на вугільних підприємствах та загрози впливу під час фінансування й недостатності обігових коштів на рахунках підприємств галузі.
Кабінет Міністрів і Львівська обласна держадміністрація здійснили всі виплати обсягом понад 7,6 мільйона гривень родинам загиблих і постраждалим унаслідок цієї трагедії. «Питання, пов’язані із соціальним захистом та виплатами, виконано», — цитує УНІАН слова урядовця.
За дорученням комісії здійснено всі виплати, які стосуються резервного фонду, обсягом 5,725 мільйона гривень безпосередньо сім’ям загиблих і постраждалим. Від фонду соцстраху надійшли кошти обсягом 1,888 мільйона гривень страхових виплат. Від Львівської облради здійснено виплати обсягом 100 тисяч гривень на сім’ю загиблого і 20—60 тисяч на постраждалого.
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«Урядового кур’єра»