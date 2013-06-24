У ході роботи Комісії з перевірки стану мостових споруд було проаналізовано інформацію щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних. Попередні висновки свідчать, що:

9% мостів мають 5 непрацездатний стан – це аварійний стан відповідно до класифікації;

16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан;

50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.

Такі результати роботи Комісії представили на засіданні під головуванням Віце-прем’єр-міністра з відновлення – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, передає Урядовий портал.

«Завдяки створенню та роботі Комісії ми визначили першочергові заходи, які допоможуть вирішити проблеми системно. У першу чергу ми будемо ініціювати передачу функцій замовника чи балансоутримувача мостів від місцевої влади до обласної чи Агентства відновлення для об’єктів, що розташовані на дорогах державного значення. Абсолютно неефективно та навіть небезпечно, коли міст через національну дорогу належить громаді, яка не може його належно обслуговувати або навіть не знає, що це потрібно робити системно. Окрім цього, ініціюватимемо законодавчі зміни щодо пріоритезації державних видатків. Аби задачі щодо утримання та ремонт мостових споруд були серед обовʼязкових для збереження транспортної інфраструктури як під час воєнного стану, так і після перемоги», – наголосив Олександр Кубраков.

Комісія напрацювала основні рекомендації, які будуть використанні у звіті за результатами роботи, для розробки необхідних урядових рішень. Серед іншого, йдеться про:

Встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному стані автоматизованих систем моніторингу їх технічного стану;

Накопичення технічної інформації про стан всіх мостів в єдиній системі;

Створення резервних ресурсів на випадок аварійної ситуації. Йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватись у випадках порушення функціонування мосту.

Окрім того, за час роботи Комісія вже оглянула мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах та Кіровоградській області. Йдеться про споруди, які мають найбільш критичний стан.

«Ключове, що бачимо після візитів в регіони – багато дефектів та пошкоджень мостів можна було б попередити, якби балансоутримувачі виконували свої функції з утримання мостів. Натомість відсутність протиаварійних заходів, огляду та обстежень, призводить до ситуації, коли у нас така велика кількість мостів в критичному стані», – додав заступник Міністра Сергій Деркач.

Серед іншого, з’ясовано, що органи місцевої влади не мають інформації про експлуатаційний стан близько 35% мостів.

Довідково

Комісія з перевірки мостових споруд створена наприкінці червня на виконання рішення РНБО України. Її очолив Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. До складу Комісії входять представники Мінінфраструктури, Міноборони, МВС, Служби безпеки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, ДІАМ, ДСНС, обласних та Київської міської військових адміністрацій.