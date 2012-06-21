Автомобіль отримав нову решітку радіатора, бампери з більшими повітрозабірниками, а також фари зміненої форми. Задні ліхтарі стали повністю світлодіодними. Серед інших відмінностей – сріблясті корпуси бічних дзеркал і чотири вихлопних патрубки.
У список оснащення Audi SQ7 входять 20-дюймові колісні диски, спортивні сидіння, фонове підсвічування з 30 кольорами на вибір, медіакомплекс MMI з можливістю підключення до фірмових онлайн-сервісів і віртуальна панель приладів.
Кросовер отримав чотирилітровий турбодизель, що працює за принципом Mild Hybrid ( «м'який гібрид»): силовий агрегат укомплектований електродвигуном, який приводиться в дію від 48-вольтової бортової мережі.
Електродвигун підключається під час прискорень, знижуючи навантаження на основний двигун. Від 0 до 100 км / год кросовер розганяється за 4,8 с. Максимальна швидкість становить 250 км / год.
У Європі продажі оновленого кросовера Audi SQ7 розпочнуться найближчим часом. Вартість автомобіля в Німеччині складе 94,9 тисячі євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»