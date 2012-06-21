Офіційний імпортер автомобілів BMW в Україні – АВТ Баварія – відкрив новий імпортерсько-дилерський центр, який став найбільшим центром цього автобренду у Східній Європі.
Автоцентр розміщено на Бориспільському шосе під Києвом, передає агентство Інтерфакс-Україна .
Згідно з прес-релізом АВТ-Баварія, площа двоповерхового центру –
Центр будувався півтора року, однак розмір інвестицій у його створення в прес-службі не уточнили.
Новий центр буде надавати повний спектр послуг. Крім продажу нових автомобілів, це прийом авто у trade-in програмі сертифікованих авто з пробігом BMW Premium Selection, а також послуги фінансування, кредитування та страхування, ремонт і техобслуговування.
АВТ Баварія працює на українському ринку 20 років. Має ще два автоцентру в Києві та один у Дніпрі.
За підсумками продажів у серпні поточного року марка замикає ТОП-10 продажів усіх легкових автомобілів в Україні з часткою ринку 3,54% і лідирує за продажами у преміум-сегменті.
2016 року в Україні було продано 3025 автомобілів цієї марки (частка на ринку нових легкових авто 4,69%) – на 70,6% більше, ніж попереднього року.