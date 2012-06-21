Спортивний хетчбек Hyundai i20 N Line отримав агресивний дизайн. Він надійде в продаж навесні наступного року

Компанія Hyundai розсекретила спортивний хетчбек i20 N Line нового покоління. Автомобіль отримав агресивний обвіс, нові бампери, решітку радіатора чорного кольору, вихлопну систему з хромованими патрубками і 17-дюймові колісні диски. Ціни на машину поки невідомі.

У салоні машини встановили спортивні крісла з червоною прострочкою і рульове колесо з особливим логотипом. Також машина обзавелася металевими накладками на педалі, а важіль коробки передач обробили шкірою. Водієві пропонується пакет передових систем безпеки.

Базовим двигуном спортивного хетчбека став 1,2-літровий двигун MPI з чотирма циліндрами. Потужність агрегат складає 84 кінських сили. Також у гамму двигунів увійшла 1,0-літрова «турботрійка» з віддачею 100 або 120 кінських сил. Такий двигун працює разом зі стартер-генератором, що живиться від 48-вольтової бортової електросистеми.

У Європі продажі автомобіля розпочнуться навесні наступного року. Після цього очікується дебют повноцінної зарядженої версії моделі. Очікується, що такий автомобіль оснастять 1,6-літровим турбодвигуном, який, наприклад, на Kia Ceed GT видає 200 кінських сил. Двигун буде працювати в парі з шестиступінчастою «механікою» або з семидіапазонним «роботом». За іншою версією, хетчбек отримає дволітрову «четвірку» потужністю 250 кінських сил.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»