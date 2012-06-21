Компанія Lexus представила на фестивалі швидкості в Гудвуді (Великобританія) прототип спортивного автомобіля LC з відкидним верхом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби бренду.
Судячи із зображення, модель не сильно відрізняється від концепт-кара Lexus LC Convertible, показаного в січні 2019 року на Детройтському автосалоні. У автомобіля фірмова решітка радіатора, вузькі фари, широкі пороги і великі 22-дюймові колісні диски з низькопрофільними шинами.
Детальні характеристики прототипу, а також інформацію про виведення на ринок серійної версії кабріолета автовиробник обіцяє оголосити пізніше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»