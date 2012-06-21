Як зазначив на відкритті комплексу голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, «саме завдяки таким інвесторам область може пишатися розвитком та економічним зростанням. Херсонщина вкотре довела, що це мирний стабільний перспективний регіон. Перспективний саме для інвестицій. Нами стали цікавитися інвестори з різних країн».
Лише за 100 днів на будівельному майданчику в Голій Пристані було виконано колосальний обсяг робіт, у яких задіяно 75 підрядних організацій та півтори тисячі працівників. Виготовлено і змонтовано дві тисячі тонн металоконструкцій; укладено понад 12 100 кубометрів бетону та 15 706 квадратних метрів бетонного покриття; прокладено понад 5 кілометрів мереж водопроводу й каналізації, 6 кілометрів мереж газопостачання і майже 150 кілометрів мереж електропостачання, автоматики і сигналізації. Левову частку робіт виконували організації Херсонської області. Вартість будівництва термінала, розташованого на ділянці понад 7,5 гектара, — більш як півмільярда гривень.
Новозбудоване підприємство оснащено найсучаснішим обладнанням від провідних виробників Іспанії, Великобританії, Швейцарії, США, Данії, Німеччини та Франції.
Технічні характеристики повністю автоматизованого підприємства, яким управляють із центрального пульта, вражають. Обсяг зберігання зерна — 77 тисяч тонн, добова потужність сушарок — 4 тисячі тонн, добова потужність з відвантаження на водний транспорт — 12 тисяч тонн. Загальна потужність комплексу з відвантаження — 300 тисяч тонн зерна на рік.
Співпраця компанії «Нібулон» з Херсонською обласною державною адміністрацією триває вже понад 5 років. За цей час запроваджено кілька важливих для області й країни проектів: відновлено річкові перевезення, побудовано перевантажувальний термінал, філію «Козацька» у Бериславському районі. Робота цього перевантажувального термінала дала Голопристанському району серйозні інвестиції й забезпечила майже 120 місцевих жителів робочими місцями з гідною заробітною платою.