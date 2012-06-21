Квартальний прибуток Samsung вперше виявився вищим, ніж фінансові показники Apple. Про це йдеться у звітах компаній за підсумками третього кварталу 2017 року.
У третьому кварталі чистий прибуток компанії Apple склав 8,72 млрд доларів, що на 1,18 млрд доларів менше, ніж аналогічний показник Samsung.
Компанія Samsung 27 липня відзвітувала про рекордний прибуток за третій квартал 2017 року. Чистий прибуток компанії склав 9,7 млрд доларів. У порівнянні з 2016 роком чистий прибуток Samsung зріс на 89%.
Високий дохід південнокорейський виробник пояснив успішним продажем чіпів пам'яті DRAM і NAND, які використовують для зберігання та обробки даних на серверах і мобільних пристроях. Крім того, Samsung відзначила зацікавленість покупців у SSD для серверів і «стійкі» продажі нових смартфонів Galaxy S8 та S8+.