Голова Вінницької ОДА підписав розпорядження про надання в оренду
«Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку інформує про завершення процедури надання в оренду
Зазначається, що відповідно до розпорядження голови Вінницької ОДА, ТОВ «Поларіснет» в оренду строком на 25 років надано земельні ділянки площею
Відповідно до заявленого інвестпроекту, компанія саудівського принца планує вкласти у будівництво сонячних електростанцій щонайменше 30 млн. євро. Це дозволить генерувати 30 мВт екологічно чистої електроенергії та створити до 100 робочих місць для технічного обслуговуючого персоналу.
Крім того, за умовами конкурсу, інвестором буде створено супутню інженерну інфраструктуру, яка може бути передана на баланс відповідних територіальних громад.
Особливу увагу буде приділено соціальній складовій для мешканців населених пунктів, які прилягають до території електростанцій. Для цього буде виділено до 2% інвестованих коштів на конкретні напрямки, які будуть узгоджені з місцевими територіальними громадами та скріплені двосторонніми відповідними договорами.