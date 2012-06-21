Голова Вінницької ОДА підписав розпорядження про надання в оренду 110 га земель для реалізації інвестпроекту у 30 млн євро з будівництва сонячних електростанцій. Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку інформує про завершення процедури надання в оренду 110 га земель промисловості для переможця конкурсу на кращий інвестиційний проект у сфері альтернативних джерел енергії — групі компаній принца Саудівської Аравії — Абдуллібін Ялаві Аль Сауд, члену Саудівської королівської сім'ї. Орієнтовний розмір інвестицій — 30 млн євро», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до розпорядження голови Вінницької ОДА, ТОВ «Поларіснет» в оренду строком на 25 років надано земельні ділянки площею 22,2 га на території Ставківської сільської ради Піщанського району та земельні ділянки площею 53 га та 34,5 га на території Лузької сільської ради Чечельницького району за межами населених пунктів для будівництва сонячних електростанцій.

Відповідно до заявленого інвестпроекту, компанія саудівського принца планує вкласти у будівництво сонячних електростанцій щонайменше 30 млн. євро. Це дозволить генерувати 30 мВт екологічно чистої електроенергії та створити до 100 робочих місць для технічного обслуговуючого персоналу.

Крім того, за умовами конкурсу, інвестором буде створено супутню інженерну інфраструктуру, яка може бути передана на баланс відповідних територіальних громад.

Особливу увагу буде приділено соціальній складовій для мешканців населених пунктів, які прилягають до території електростанцій. Для цього буде виділено до 2% інвестованих коштів на конкретні напрямки, які будуть узгоджені з місцевими територіальними громадами та скріплені двосторонніми відповідними договорами.

Укрінформ 