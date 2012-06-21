Із 2019 року шведська компанія Volvo перейде на виробництво виключно електрокарів та гібридів.
Про це повідомляє DW.
Керівництво Volvo вирішило поступово відмовлятися від двигунів внутрішнього згорання. У компанії вже оголосили, що з 2019 року кожна модель автомобіля Volvo матиме електричний мотор. Це означає перехід на виробництво електромобілів та гібридних авто.
В автоконцерні заявили, що таке рішення відкриє «новий розділ в його історії». Голова компанії Хакан Самуельссон сказав, що на такий крок зважились через запити на електрокари з боку клієнтів.
З 2019 до 2021 року Volvo має вивести на ринок п'ять нових моделей електромобілів. А до 2025 року Volvo планує продати мільйон електрокарів.
Також шведська компанія вироблятиме гібридні авто, які мають як електричний двигун, так і двигун внутрішнього згорання.
Нагадаємо, цьогоріч у травні керівництво Volvo оголосило, що відмовляється від інвестицій у розвиток дизельних двигунів.