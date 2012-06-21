Про це йдеться у звіті Interbrand про 100 провідних брендів світу.
"Бренди Apple, Google і Microsoft п'ятий рік зберігають лідерство за вартістю бренду", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі звітом, вартість лідера рейтингу - бренду Apple зросла на 3%, до $184,15 млрд.
Google додав за рік 6%, до $141,70 млрд, а бренд Microsoft, що займає третє місце, подорожчав за рік на 10%, до майже $80 млрд.
Крім того, в десятку найдорожчих брендів увійшли Coca-Cola ($69,3 млрд), Amazon ($64,8 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд доларів), Mercedes ($47,8 млрд) і IBM ($46,8 млрд).
Так, згідно з рейтингом, Сполучені Штати Америки залишаються лідерами рейтингу з 51 компанією.