За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), кодекс корпоративного управління мають 669 акціонерних товариств (або 12,9% з 5182, що подали до комісії річну звітність за 2016 рік). «Здебільшого кодекс корпоративного управління залишається формальним документом і поки що не є дієвим інструментом для поліпшення якості управління в компаніях», — вважає директор департаменту корпоративного управління і корпоративних фінансів НКЦПФР Алла Папаіка.

А наявності етичного кодексу в Україні не фіксують. За оцінкою журналу Fortune, у США 450 з 500 найкращих американських компаній і майже 50% всіх інших мають такі кодекси. Цікаво, що на американському федеральному рівні немає кодексу корпоративного управління. Вимоги щодо нього, як правило, встановлює кожна держава. Крім того, фондові біржі мають правила корпоративного управління, які застосовують до компаній, що перебувають у лістингу (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі).

В Україні рішення про затвердження принципів корпоративного управління, які мають рекомендаційний характер, держрегулятор ринку цінних паперів ухвалив у 2003 році, а у 2014-му їх оновлено. Головний стимул їхнього дотримання — економічна доцільність та об’єктивні вимоги ринку щодо залучення інвестицій.

«Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вимагає від публічних компаній розкривати інформацію щодо затвердження кодексу етики, який застосовують до виконавчих посадових осіб компанії. Якщо компанія його не затверджує, то повинна пояснити, чому саме. Документ має бути доступним для громадськості. Правила SEC не прописують, щоб компанії мали такий кодекс, але вимоги розкриття інформації можуть спонукати їх до його ухвалення», — повідомила «УК» заступник директора з питань розкриття інформації в управлінні корпоративних фінансів SEC Карен Дж. Гарнетт.

За її словами, якщо компанія має цінні папери, які перебувають в лістингу на фондовій біржі, вона повинна дотримуватися режиму незалежності дирекції біржі. Правила SEC вимагають, щоб компанії розкрили інформацію, хто з їхніх директорів та членів комітету правління незалежний.

Акцент на незалежності директора — одна з останніх тенденцій корпоративного управління американських компаній. «Багато інвесторів зацікавлені у поділі ролей головного виконавчого директора та голови правління. Вони вважають, що ці дві посади мають обіймати різні люди. Деякі інвестори виступають за призначення незалежного керівного директора. Вони турбуються, що поєднання ролі головного виконавчого директора та голови правління може зробити одну людину домінантою», — каже Карен Дж. Гарнетт.

Інша тенденція на ринку Сполучених Штатів: якщо раніше терміни роботи членів наглядової ради були різними, то тепер це, як правило, рік. Крім того, багато американських компаній приділяють особливу увагу освіті членів правління, зокрема навчанню нагляду за управлінням ризиками, пов’язаними з кібербезпекою.

Тепер, після масштабної хакерської атаки, мабуть, і українські компанії приділятимуть значну увагу такій безпеці. Сучасні виклики спонукатимуть вітчизняний бізнес відмовлятися від формальних підходів до корпоративного управління.

ДОВІДКА «УК»

НКЦПФР зареєструвала випуски цінних паперів 11 646 емітентів, серед них публічних акціонерних товариств — 2705, відкритих акціонерних товариств — 1817, приватних акціонерних товариств — 3988, закритих акціонерних товариств — 3136.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»