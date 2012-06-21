Останнім часом ринок праці Сумської області неухильно розвивається і насамперед створенням нових робочих місць, за що роботодавці одержують компенсацію в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так, нинішнього року працевлаштовано 277 осіб, з яких 81 — недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, решту прийняли на роботу суб’єкти малого підприємництва у пріоритетних видах економічної діяльності.
Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, порівняно з відповідним минулорічним періодом майже втричі зросла кількість тих, хто, одержавши одноразову допомогу з безробіття, відкрив власну справу. Це своєрідний лакмусовий папірець, який свідчить про відродження економіки, адже малий і середній бізнес завжди були її локомотивом.
На Сумщині активно використовують й інші форми і методи зайнятості населення, зокрема тимчасову. Так, цього року нею було охоплено 2,7 тисячі осіб, з яких 1,2 тисячі громадськими роботами з упорядкування територій, придорожніх смуг, чищення снігу тощо.