18 липня, стартувало бета-тестування в Дія подання заяви на отримання компенсації за знищене житло. Наразі воно стосується громадян, які мають знищене житло в Мощуні та Бородянці Київської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це частина другого етапу державної політики із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. На першому етапі 10 травня було запущено програму єВідновлення для дрібного ремонту пошкодженого житла.

Зазначимо, що компенсаційний механізм за знищене житло використовує схожий алгоритм подачі, що і єВідновлення. Громадянам потрібно буде через Дію подати заяву на отримання компенсації. Згодом відкриємо можливість подачі заяви через ЦНАП, нотаріуса чи орган соціального захисту.

Після цього комісія, створена при громаді, її розгляне, проведе обстеження житла та прийме рішення щодо призначення компенсації.

Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягнули 18 років

мають верифікований РНОКПП

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно

мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Наголошуємо, що наразі механізм компенсації за знищене житло стосується виключно того житла, яке розташоване на неокупованій частині України. Щодо окупованих територій ми розробляється окреме рішення.

Розмір компенсації визначатиметься на основі відкритих та прозорих формул, передбачених прийнятим Урядом України Порядком надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Сама ж компенсація надаватиметься у формі безготівкового житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі квартири чи приватного будинку на первинному чи вторинному ринках. Згодом буде надана можливість отримання грошової допомоги на будівництво нового приватного будинку тими громадянами, які втратили такий будинок.

Отримати нове житло можна буде в будь-якій громаді України, крім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в травні Кабінет Міністрів України ухвалив ініційований Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури Порядок надання компенсації за знищене житло. Передбачається, що українці, чиє житло було зруйноване внаслідок збройної агресії рф, зможуть отримати компенсацію для придбання або будівництва нового помешкання.

Над запровадженням механізму компенсації спільно працюють Мінінфраструктури, Міністерство цифрової трансформації України, USAID/UKaid проект TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та Світовий банк.