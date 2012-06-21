Постраждалі вкладники зможуть вибирати банк і відділення, де хочуть отримати гарантовану державою компенсацію.
До кінця року Фонд гарантування переведе виплати гарантованих сум вкладників банків-банкрутів на нову систему. Про це розповіла заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Наталія Рудуха, пише Фінклуб.
«Раніше після завершення регулярних виплат фонду доводилося робити індивідуальний перерахунок грошей за заявкою вкладника. Тепер система виплат стане безперервною», — сказала вона.
Вкладники збанкрутілих банків «Народний капітал», «Фортуна» та Platinum Bank уже отримують виплати по-новому. Можуть вибрати відділення одного з семи банків, підключених до процесингу фонду. Це — «Правекс-банк», «Альфа-банк», Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, «Південний». Тривають переговори з Ощадбанком, Укрсиббанком, «Кредит Дніпро», Укрсоцбанком».